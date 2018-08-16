В Эстонии ушел из жизни оперный певец Тео Майсте

Таллин, , 11:47 — REGNUM Эстонский и советский оперный певец Тео Майсте ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной оперы Эстонии.

Майсте скончался 14 августа. О причинах смерти артиста не сообщается.

«Мы потеряли легендарного оперного певца и педагога Тео Майсте», — отметили в эстонской опере.

Тео-Эндель Фридрих Майсте родился 29 февраля 1939 года в эстонском городе Выру. Выпускник Эстонской академии музыки и театра, Майсте работал в Эстонском театре оперы и балета и театре «Ванемуйне». С 1970 года преподавал в Таллинской консерватории.

Майсте исполнял оперные партии в постановках «Борис Годунов», «Сирано де Бержерак», «Дон Жуан», «Дон Карлос», «Фауст» и других, а также сыграл в музыкальных картинах «Оперный бал» и «Розы с юга».