Вслед за «продвинутыми» странами? Кому не нравится пятибалльная система

Москва, , 11:33 — REGNUM Процесс реформирования образования сдвигают в сторону международных обыкновений, а не российских традиций, считает постоянный автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева не поддержала идею об отказе от пятибалльной шкалы оценивания в школах. Она выразила мнение, что «традиционная пятибалльная система оценки знаний привычна и понятна российским школьникам, а разговоры о переходе на другую систему не увенчаются успехом».

Идея о смене системы оценивания «всплыла» не случайно. Уже вышли предварительные выводы, а к октябрю готовится и полный текст международного доклада о тенденциях трансформации школьного образования Института образования Высшей школы экономики «Универсальные компетентности и новая грамотность (УКНГ): чему учить сегодня для успеха завтра», который еще больше сдвигает процесс реформирования образования в сторону международных обыкновений, а не российских традиций.

Одним из тезисов доклада как раз и является то, что в центре трансформации должно быть … «системное изменение методов обучения и оценки учебных результатов» (стр.10). Сам же доклад предлагает в срочном порядке провести очередной этап реформирования образования в одном строю с «продвинутыми» странами в сторону современных тенденций.

И вот уже замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев главную вину за то, что не удалось построить всероссийскую систему оценки качества образования, возлагает на «учителя, который не владеет современными методиками внутришкольного оценивания».

В российских школах традиционно применяется пятибалльная шкала, а Федеральный закон об образовании дает педагогам и образовательным учреждениям свободу в выборе системы оценивания. У учителя и сегодня есть целый набор средств: параллельное оценивание, «плюс-баллы», плюсы и минусы к оценкам и прочее. Главное, чтобы система оценок была понятна, принята детьми и родителями, а учитель был последователен.

Хочется особо отметить, что аргументацию министр начала именно со слов о традициях. Есть надежда, что, рассматривая и вводя те или иные новшества, руководство системы образования в первую очередь будет соотноситься с традициями и потребностями нашего образования и нашего государства, а не скоропалительно следовать международной моде.

Напомним, о том, что пятибалльную систему оценок в школе могут отменить как устаревшую, заявили замглавы Роспотребнадзора Анзор Музаев и глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. По мнению экспертов, привычная система с двойками и пятерками — «позавчерашняя».

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