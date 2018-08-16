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Инвалида из Якутска увезли в больницу только после вмешательства омбудсмена

Общество

До этого он гнил заживо, не получая помощи врачей

Якутск, 16 августа 2018, 11:34 — REGNUM  Одинокому жителю Якутии, который мучился сильными болями в ногах, оказали медицинскую помощь только после вмешательства уполномоченной по правам человека в республике Сарданы Гурьевой. На его вызовы перестала приезжать даже скорая помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате омбудсмена.

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Ноги мужчины покрыты страшными язвами, но медицинскую помощь ему оказывать отказывались. Инвалиду удавалось только вызывать скорую помощь, которая сначала ставила ему укол и уезжала, а затем вообще перестала приезжать на вызовы.

В ситуацию пришлось вмешаться омбудмену по правам человека. Вызванная ею бригада скорой помощи поставила одинокому мужчине предварительный диагноз —гангрена. Инвалид был госпитализирован в республиканскую больницу № 2.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году несовершеннолетней жительнице Якутска с травмой лица в городских медучреждениях отказывались оказать помощь при том, что все необходимые документы у неё для этого были. После визитов в несколько больниц и безуспешных попыток позвонить в скорую помощь ей всё-таки сделали рентген, и оказалось, что у 17-летней якутянки перелом носа.

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