Инвалида из Якутска увезли в больницу только после вмешательства омбудсмена

Якутск, , 11:34 — REGNUM Одинокому жителю Якутии, который мучился сильными болями в ногах, оказали медицинскую помощь только после вмешательства уполномоченной по правам человека в республике Сарданы Гурьевой. На его вызовы перестала приезжать даже скорая помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате омбудсмена.

Читайте также: Экстренная медпомощь по-якутски: 4 больницы, шесть отказов

Ноги мужчины покрыты страшными язвами, но медицинскую помощь ему оказывать отказывались. Инвалиду удавалось только вызывать скорую помощь, которая сначала ставила ему укол и уезжала, а затем вообще перестала приезжать на вызовы.

В ситуацию пришлось вмешаться омбудмену по правам человека. Вызванная ею бригада скорой помощи поставила одинокому мужчине предварительный диагноз —гангрена. Инвалид был госпитализирован в республиканскую больницу № 2.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году несовершеннолетней жительнице Якутска с травмой лица в городских медучреждениях отказывались оказать помощь при том, что все необходимые документы у неё для этого были. После визитов в несколько больниц и безуспешных попыток позвонить в скорую помощь ей всё-таки сделали рентген, и оказалось, что у 17-летней якутянки перелом носа.