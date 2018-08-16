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В «Орлёнке» стартовала энергетическая проектная смена «Россетей»

Общество

В течение трех недель дети будут изучать новые технологии энергоснабжения и работать над прототипами проектных решений в области энергетики

ВДЦ «Орлёнок», Краснодарский край, 16 августа 2018, 11:28 — REGNUM  Энергетическая проектная смена компании «Россети» стартовала на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок». В течение трех недель 59 школьников 9−10 классов будут работать в командах над проектами, связанными с применением новых технологий энергоснабжения, сообщает 16 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что проекты будут посвящены цифровым моделям работы с потребителями, блокчейн-сервисам управления спросом, новым способам технологического присоединения, агрегатору распределенной нагрузки и другим темам, которые выходят на первый план в условиях перехода к цифровым технологиям.

«Школьники разработают и представят действующие прототипы проектных решений — расчеты, модели, программные продукты. В дальнейшем выпускники проектной смены продолжат работу над проектами при поддержке со стороны дочерних компаний ПАО «Россети» и вузов», — говорится в сообщении.

Добавим, энергетическая смена детского лагеря была организована для учащихся, показавших лучшие результаты в рамках Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети» и Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». Она направлена на выявление и развитие талантливых школьников, повышение их мотивации к последующему обучению по программам высшего образования электроэнергетической направленности.

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Энергетика
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