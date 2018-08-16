Важно не столько контролировать опекунов, сколько не делать детей товаром

Москва, , 11:02 — REGNUM Та проблема, о которой говорит Васильева, — небрежный подбор опекунов — действительно существует, но она вовсе не главная, считает представить организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» Алексей Мазуров.

Ранее министр просвещения Ольга Васильева заявила журналистам, что ее ведомство готовит законодательную инициативу по ужесточению требований к кандидатам в приемные родители и сокращению допустимого числа усыновляемых одной семьей детей. Речь идет о сокращении количества детей, которых разрешено передавать одной приемной семье, с восьми до троих.

Это следствие другой, более важной проблемы. А главная проблема в том, что Национальная стратегия действий в интересах детей 2012−2017 сделала из детей инструмент для зарабатывания денег. У всех субъектов системы (больницы, центры для несовершеннолетних, опекуны и т. д.) вдруг появился материальный интерес к перемещению детей из родных семей в так называемые приёмные «семьи».

То есть в семьи опекунские, многие из которых в буквальном смысле слова семьями вовсе не являются. То, что максимальное количество детей в них будет сокращено с восьми до троих, кардинально ситуацию не поменяет. Ну да, будут чуть меньше на детях наживаться недобросовестные опекуны, но они продолжат это делать.

В общем-то, три ребёнка — это сейчас типичная подобная семья, «оптимально выгодно». Потому что есть интерес (который, кстати, является причиной появления коррупции). Кроме того, возникает вопрос: а куда девать детей, которые раньше могли бы попасть в опекунские семьи, а теперь не смогут? Ведь систему детских домов-то разрушили согласно той же Нацстратегии, и фактически их некуда деть.

Резюмируя, скажу, что этот шаг вообще никак не решит проблему. Отчасти потому, что я лично знал образцовых опекунов, у которых под опекой было пятеро детей. Надо пересматривать всю семейную политику, которая стала результатом реализации Нацстратегии 2012−2017.