Проверять результаты ЕГЭ в России будут «перекрёстным методом»

Москва, , 11:02 — REGNUM «Перекрёстная проверка» результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может стать повседневной практикой в России. Об этом пишут 16 августа «Известия».

По информации, полученной изданием в Федеральном институте педагогических измерений (учреждение, ответственное за разработку экзаменационных материалов), в России может состояться переход на так называемые перекрестные проверки результатов ЕГЭ — когда работы школьников направляют для оценки в другой регион.

Отмечается, что такой способ проверки практиковался и ранее, но лишь теперь речь идёт о полном переходе на этот метод — для исключения субъективного фактора при оценке экзаменационных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно итогам соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 77% граждан России считают, что после введения ЕГЭ качество знаний школьников ухудшилось.

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