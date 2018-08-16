Без «фильтров Петрика»: в новгородских школах меняют системы водоочистки

Великий Новгород, , 10:35 — REGNUM В 16 школах и детских садах Новгородской области установят новые системы очистки воды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, оборудование появится в образовательных учреждениях Боровичского, Валдайского, Мошенского, Окуловского и Старорусского районов.

На установку новых и обслуживание уже существующих систем водоочистки из областного бюджета выделено более 6 млн рублей.

В 2017 году, по данным министерства строительства и ЖКХ Новгородской области, в регионе было установлено 65 систем водоочистки в школах и детских садах девяти районов.

«Выбор учреждений был обусловлен поступившими заявками, а также данными Роспотребнадзора о качестве водопроводной воды. На сегодняшний день во всех школах и детских садах, оснащённых системами, качество воды соответствует всем требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — отметили в министерстве.

В пресс-центре правительства Новгородской области корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что в образовательных учреждениях региона устанавливается оборудование разных фирм — в зависимости от того, в какой степени очистки нуждается водопроводная вода. Так называемые «фильтры Петрика» (продукция холдинга «Золотая формула»), установленные в 2007—2010 годах в большинстве образовательных учреждениях региона, больше не используются, отметили в пресс-центре правительства.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандальные «фильтры Петрика» использовались в школах и детских садах Новгородской области, несмотря на массовые обращения родителей, требующих демонтаж этих систем и прекращения «экспериментов над детьми». В 2012 году суд подтвердил опасность этих фильтров, при этом бывший губернатор Новгородской области Сергей Митин считал проблему «раздутой».

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