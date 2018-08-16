Минпросвещения намерено ужесточить требования к приёмным родителям

Москва, , 10:34 — REGNUM Требования к желающим принять в семью ребенка необходимо ужесточить. В частности, сократить число одновременно усыновляемых детей, заявила 16 августа журналистам министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Законодательная инициатива министерства касается уменьшения числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей. В настоящее время приемных и родных детей в одной семье может быть не более восьми. Семья не должна представлять собой «детский сад или семейный детский дом», отметила она.

Васильева пообещала «очень здорово» ужесточить подбор приемных родителей. Так, требования к психологическому обследованию кандидатов будут серьезнее.

Предложения обусловлены анализом трагических случаев в приемных семьях, когда дети становятся жертвами насилия или гибнут. Так, в Смоленской области приемному отцу сначала отказали в опеке, но позже все же отдали детей, напомнила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года житель Смоленской области совершил насилие в отношении семилетней приемной дочери, а затем убил её. В начале августа в Татарии нашли мертвой девятилетнюю девочку. По версии следствия, она погибла от рук приемного отца-фермера, взявшего в семью и других детей.

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