Ярославское правительство прокомментировало укладку асфальта в дождь

Ярославль, , 10:32 — REGNUM В региональном правительстве прокомментировали факты укладки асфальта в дождь на объектах программы «Безопасные и качественные дороги», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Там пояснили, что федеральным куратором проекта в Ярославской области является ФКУ Упрдор Холмогоры. Они могут брать пробы самостоятельно, без согласования с областными и городскими властями.

«На всех объектах будут взяты пробы и заказчиком работ, и ФКУ Упрдор Холмогоры, некачественные работы приняты и оплачены не будут. Гарантия на все объекты по приоритетному федеральному проекту составляет четыре года. Правительство области, безусловно, держит под контролем качество ремонта и не допустит сдачи некачественно отремонтированных объектов», — сообщили в региональном правительство корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, жители города и общественники возмущены фактом укладки асфальта в дождь на проспекте Авиаторов и Ленинградском проспекте.

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