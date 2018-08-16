Вице-президента Федерации кикбоксинга РФ отправили под домашний арест

Челябинск, , 10:21 — REGNUM Подозреваемый в присвоении бюджетных средств вице-президент Федерации кикбоксинга России Фаригат Касымов в течение двух месяцев будет находиться под домашним арестом. Такую меру пресечения тренеру избрал Центральный районный суд Челябинска.

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Согласно постановлению суда, домашний арест продлится до 14 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший тренер спортивной школы в Челябинске, вице-президента федерации кикбоксина России Фаригат Касымов был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД 15 августа. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Следствие полагает, что Касымов получил от областного казенного учреждения «Центр спортивной подготовки Челябинской области» почти 1,1 млн рублей на финансирования спортивных мероприятий. Однако деньги тренер использовал не по назначению, а присвоил их и потратил на оплату проживания и питания спортсменов.

Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.