Верны традициям: в Ярославле продолжают укладывать асфальт в дождь

Ярославль, , 09:53 — REGNUM В Ярославле жители зафиксировали, как подрядчики производят укладку асфальта под дождем прямо в лужи и грязь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общественники возмущены происходящим, со стороны региональных и городских властей комментариев либо нет, либо они лаконичны — «разберемся». Но в это никто не верит.

В Ярославле подрядчики соблюдают лучшие традиции — как только закончились теплые солнечные деньки и начались дожди, приступили к укладке асфальта. Как обычно, прямо в грязь и лужи: два таких факта зафиксировали вечером 16 августа жители на проспекте Авиаторов и Ленинградском проспекте.

«Удивляет полное (и, по моему мнению, намеренное) отсутствие контроля со стороны безмерно раздутого чиновничьего аппарата за проведением работ на таком ответственном объекте. Должны были контролировать и именно контролировать, а не со стороны смотреть за каждым этапом проведения работ. Либо это проявление халатности и безответственности, либо просто непрофессионализм со стороны ответственных лиц. И за то и за то надо увольнять!» — пишут ярославцы в группе «Дороги Ярославля».

Представитель этого общественного движения Камиль Бикмурзин считает, что весь уложенный в дождь асфальт необходимо заменить:

«Мне, как жителю, видятся следующие действия заказчика: весь уложенный асфальт должен быть снят, и это даже не обсуждаемо. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств предусмотрены штрафы», — пишет он.

Представители движения требуют от подрядчиков, чтобы работники находились на объектах в специальной одежде с указанием фирменного наименования организации, которая проводит дорожные работы. Ну и, конечно, ждут официальных комментариев от региональных и городских властей. Те традиционно хранят молчание.

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