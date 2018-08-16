Выборы подарят жителям аварийных домов Якутска новые уличные туалеты

Якутск, , 09:59 — REGNUM Жителям Якутска, лишённым возможности расселения из ветхих домов, в которых, ко всему прочему, нет канализации, руководство города пообещало новые туалеты и выгребные ямы. О таком улучшении качества жизни людей, проживающих в аварийных деревянных двухэтажках 17-го квартала столицы Якутии заявил председатель гордумы, кандидат в мэры Якутска Александр Саввинов в ходе объезда микрорайона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас мы должны более пристальное внимание уделить округам Якутска, где существуют явные проблемы, например, Промышленному, Строительному, Сайсарскому. По стандартам благоустройства они не должны отличаться от центра города. По многим домам 17 квартала мы вынужденно говорим о выгребных ямах, уличных туалетах. Поставить точку в этом вопросе способна только комплексная застройка территории, но сделать это в один момент невозможно. Однако допустить, чтобы люди находились в подобных условиях и дальше — нельзя», — цитирует Саввинова ИА SakhaDay.

Улучшить условия, в которых вынуждены жить люди, он решил путём выкапывания новых выгребных ям и обновления коробок уличных туалетов, назвав это «вынужденной, но необходимой на данный момент мерой». Когда людям ждать расселения, Саввинов не уведомил.

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Как сообщало ИА REGNUM, по количеству ветхого жилья Якутия занимает первое место в России. По данным заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Натальи Чукавиной, половину аварийного жилищного фонда Якутии составляют деревянные дома, в которых живут 125 тыс. человек.

В Якутске есть целый квартал из старых деревянных домов, в большинстве которых отсутствует канализация. При этом аварийное жильё не попало в списки на расселение с 1 января 2012 года, так как застроить 17-й квартал обещала китайская компания «Чжода» но затем отказалась от своих намерений.

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