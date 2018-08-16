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В Екатеринбурге начинается суд над фитнес-тренером, обвиняемым в педофилии

Общество

По заявлениям адвокатов обвиняемого, поводом для возбуждения уголовного дела стало видео с камеры наблюдения в холле фитнес-центра

В Екатеринбурге начинается суд над фитнес-тренером, обвиняемым в педофилии
Иллюстрация: Pngtree.com
Фемида

Екатеринбург, 16 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начинает рассмотрение уголовного дела по обвинению тренера фитнес-центра в педофилии. Предварительное заседание назначено на 14:00 по местному времени (12:00 по мск), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обвиняемый был задержан 18 ноября 2017 года и заключён под стражу в следственный изолятор. Уголовное дело было возбуждено после обращения родителей семилетней девочки, которые заявили о том, что их ребёнок стал жертвой сексуальных домогательств со стороны неизвестного мужчины в здании фитнес-клуба.

Впоследствии был задержан подозреваемый. Им оказался фитнес-тренер, который работает в клубе. При этом сам мужчина, его родственники и знакомые категорически отрицают вину.

Адвокаты обвиняемого указывают на то, что уголовное дело было возбуждено на основании видеозаписи, взятой с установленной в холле клуба камеры наружного наблюдения. На видеозаписи видно, как девочка и мужчина сидят на разных концах стоящего в коридоре дивана. Мужчина что-то отмечает в бумагах и погружён в работу, а девочка просто сидит на диване. Через несколько минут мужчина уходит, а девочка остаётся.

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