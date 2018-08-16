«Наш воспитатель — наша действительность». Или Рособрнадзор?

Анастасия Шарова, , 12:03 — REGNUM

«Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, региональном и муниципальном уровнях»

(ч.II Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г)

«Наш воспитатель — наша действительность».

(приписывается М. Горькому).

Согласно недавним заявлениям главы Рособрнадзора Сергея Кравцова и уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, их ведомства намерены совместно заняться выработкой системы ценностей для воспитания в российских школах, а также формированием системы мониторинга в них полноты воспитательной работы. На фоне размывания системы ценностей в постсоветский период и отсутствия видения гражданами будущего страны последствия такого начинания вызывают опасения.

Иными словами, грядет страшное. Поступь его осталась неуслышанной на фоне ЕГЭ с его скандалом, чемпионата мира, пенсионной реформы, санкций, да и просто лета. Тем не менее то, что эта тема опять всплыла, внушает серьезное беспокойство. Да что я говорю, ужас внушает, если будет реализовано со свойственной контролю в сфере образования беспощадной формальностью и бесцельностью.

Итак, 14 мая 2018 года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, выступая на съезде уполномоченных по правам человека, предложил создать совместно с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой рабочую группу для обсуждения практических шагов по формированию системы ценностей у школьников.

«Я предлагаю, мы с Анной Юрьевной это обсуждали, создать совместную группу рабочую, именно по практическим шагам, и совместно обсуждать, какие практические шаги мы будем делать. Я сам лично готов в этой работе участвовать», — заявил руководитель надзорного ведомства.

«Система воспитания — она складывается из разных условий: это и телевизор, и социальные сети, общение детей. Но в том числе и система образования. … Кроме знаний выпускник должен иметь систему ценностей, он должен быть нравственным, ответственным человеком», — говорит Кравцов.

8 августа 2018 года омбудсмен Кузнецова заявила, что сейчас проверяется достаточно системно объем знаний детей, как преподносятся знания, какие методические подходы к образованию применяются и много других аспектов.

«С Рособрнадзором мы говорим как раз о том, что необходимо изучить то, как исполняется в целом закон об образовании, который состоит как бы из двух частей: первая — это обучение, а вторая — это воспитание. [Контроль] осуществляет Рособрнадзор, но по теме воспитания, к сожалению, пока не выработано действенных инструментов мониторинга, который бы смог нам дать ответ на вопрос, выполняется ли данная функция во всей полноте или нет», — сказала Кузнецова журналистам на полях Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

То есть два ведомства, Рособрнадзор и аппарат уполномоченного по правам ребенка, собираются заниматься формированием ценностей у школьников и мониторингом полноты объема воспитательной деятельности в школе.

Рособрнадзор является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования и науки. Ни один из пунктов раздела 2 «Полномочия» Положений о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 594 и от 28 июля 2018 года) не уполномочивает ведомство формировать нравственные ценности, только лишь всякого рода мониторинг, надзор, контроль и итоговая аттестация, п.1 «Общие положения» относит к его ведению «функции по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной регламентации образовательной деятельности».

Нигде, ни в каких документах не говорится, зачем Рособрнадзор делает то, что должен делать, что должно быть итогом его работы, отслеживает ли кто-нибудь результаты и последствия его деятельности. В свете этого вдвойне интересно, что понимают это ведомство и его руководитель под нравственностью и ответственностью…

Уполномоченный по правам ребенка осуществляет деятельность на основании указа об уполномоченном по правам ребенка в РФ: в целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в РФ. От кого планируется в процессе этой предполагаемой деятельности обеспечивать эффективную защиту прав и интересов детей? От Рособрнадзора?

Самый главный вопрос, который возникает при прочтении упомянутых новостей: а что они собираются воспитывать? На каких примерах? Отвлекшись от того обстоятельства, что оба предлагающих ведомства выходят за пределы своих (не побоюсь этого слова) компетенций, они знают, к чему стремиться? Или они собираются, по словам Кравцова, эти самые ценности сами и определить? А пример будет собственный или???

В стране не сформулированы глобальные цели, нет идеологии, нет, в конце концов, кроме религиозных (в светском государстве), представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо», а вы собираетесь проверять соответствие работы школ каким-то ценностям? Среди наших реалий?

И все это происходит на фоне идеи нового витка реформы образования — «универсальных компетенций и новой грамотности», предполагающего (в который раз) равняться на «продвинутые» страны и срочно, не дожидаясь 2030 и даже 2020 годов, становиться «как все». Если к этому процессу еще и воспитание срочно подтянуть…

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Давайте посмотрим, где у нас вообще упоминается о воспитании на государственном уровне. Вопросы воспитания регламентируют два основных документа: это Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года.

Давайте посмотрим, что там говорится.

I. Федеральный закон об образовании:

Ст. 2 п.1 «образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов»;

Ст. 2 п. 2 «воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».

Осуществление воспитания вменяется в обязанность педагогическому работнику (ст. 2, п. 21) при этом должно соблюдаться (Ст. 3 п. 7) «предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и в целом, свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную деятельность» (Статья 47 п.1 п/п. 3).

Ст. 28 в п. 3 п/п 12 относит к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности «использование и совершенствование методов обучения и воспитания».

При этом Статья 44 в п.1 определяет, что «именно родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка».

Иначе говоря, на сегодняшний день иерархия в вопросе воспитания выглядит следующим образом: на первом месте родители, на втором — педагогический работник, на третьем — образовательная организация. И только четвертыми идут органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Что именно воспитывается, остается вне обсуждения. При этом в пределах образовательного учреждения выбор средств, форм и методов остаются за учителем.

Ситуация на самом деле тревожная. Вся система воспитания вне семьи работает по сути дела на личных представлениях учителя. Пока все еще держится на убеждениях старых педагогов в духе Антона Макаренко — Аркадия Гайдара «Путевки в жизнь» и советской традиции, но ее носителей становится все меньше.

Откроем Стратегию развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Документ определяет гражданское, духовно-нравственное, физическое, трудовое и экологическое воспитание, приобщение детей к культурному наследию и популяризацию научных знаний.

Также определяются основные направления развития воспитания: развитие социальных институтов воспитания и обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений, а приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей объявляется «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины».

Нельзя сказать, чтобы методические усилия по оценке воспитания не предпринимались. Вот, например, методическое пособие «Оценка качества воспитания в образовательных учреждениях города Москвы» — плод совместной работы сотрудников Центра теории воспитания Института теории и истории педагогики РАО и Московского центра качества образования. В «Показателях» — развитие позитивных отношений школьников к базовым общественным ценностям, приобретение школьниками опыта самостоятельного ценностно-ориентированного социального действия…

Но это документ 2010 года, он устарел сильно, да и из инструментария — опросник, да пара анкет, масштаб не тот…

Подведем итоги.

1. Формированием системы ценностей у школьников намерен заняться контролирующий орган, Рособрнадзор, при личном участии его руководителя.

2. Уполномоченный по правам ребенка намеревается участвовать в создании системы мониторинга полноты выполнения воспитательной функции образовательными организациями/педагогами.

3. Вопросы воспитания относятся федеральным законодательством в первую очередь к компетенции родителей, педагогов и образовательных организаций.

4. В стране нет идеологии, нет общественного консенсуса о системе ценностей, черты «дикого капитализма» никуда не делись, нет даже представлений о строе и его чертах, к которому мы собираемся идти (пришли?). Кодекса молодого строителя коммунизма нет уже больше 20 лет. Так какие качества, какие ценности, какими примерами планируется воспитывать?

Уже 20 лет Рособрнадзор демонстрирует со все усиливающимся пылом развитие систем контроля и мониторинга. Последствия мы все имеем возможность наблюдать. А теперь представьте себе систему ВПР-ГИА-ЕГЭ-аттестация учителей, только в области воспитания… Как гласит популярный интернет-мем, «зря вы Оруэлла (Кафку и др.) читали, теперь неинтересно будет».

Бюрократизация, которой все это будет сопровождаться в случае реализации, окажется наименьшим злом среди возможных ее последствий. Кстати, там же, на Клязьме, Кузнецова отметила, что «очень важно быть корректными, не забюрократизировать и не формализовать эту тему». Вы верите, что так и будет? Я — нет.

Никоим образом не хочу сказать, что вопросы воспитания неважны. Наоборот. Но они слишком сложные и неоднозначные, слишком глубоко затрагивают образовательную систему, всех граждан страны и в целом ее будущее, чтобы вот так взять и начать формировать и мониторить.

Лучшее воспитание — воспитание своим примером. Прежде чем начать столь масштабную акцию, государство должно показать достойные примеры детям. Ничто здесь не может быть хуже лицемерия.

Вопрос о том, кто и как должен формировать ценности и как они должны преломляться в образовательном процессе, остается открытым.

У нас слишком сильна еще историческая память о государстве, у которого были великие цели и задачи, и в этом большом плане было место каждому гражданину. Пока все это не будет найдено и сформулировано для новой России, одобрено и принято большинством граждан, пока не будут найдены достойные примеры для подражания, мы так и будем «искать троп», в том числе и в образовании и воспитании. И, боюсь, не очень успешно.