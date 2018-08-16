Antaranews: В Индонезии говорят на 652 местных языках

Джакарта, 16 августа 2018, 09:08 — REGNUM Министерство культуры Индонезии заявило, что, по последним данным, в стране насчитывается 652 местных языков, сообщает Antaranews.
Руководитель агентства развития языков в министерстве культуры Дадан Сандаран заявил, что с 1991 года были зарегистрированы сотни региональных языков.
Язык или диалект. Для установления местного языка есть специальный индикатор. Язык должен использоваться более чем 80% людей, проживающих в определенной местности. Если показатель ниже 80%, то он относится к категории диалектов.
Большинство языков, около 400 находится в провинции Папуа.