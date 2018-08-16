В Харькове построят онкологический центр с помощью Израиля и Японии

Киев, , 08:40 — REGNUM Областной онкологический центр построят в Харькове, заявила глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная, сообщает 16 августа «Укринформ».

По ее словам, решение о строительстве нового онкоцентра было принято в связи с тем, что прежний областной центр находится в критическом состоянии, так как был построен 80 лет назад и толком не ремонтировался.

Финансирование на строительство больницы планируется привлечь из государственного и местного бюджета, также ожидается техническая помощь от Израиля, Японии и международных организаций.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский заявил, что бессмысленно лечить онкобольных жителей Украины за рубежом, так как «они все умрут без вариантов».