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В Харькове построят онкологический центр с помощью Израиля и Японии

Общество

Старый онкологический центр уже давно не ремонтировался

Киев, 16 августа 2018, 08:40 — REGNUM  Областной онкологический центр построят в Харькове, заявила глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная, сообщает 16 августа «Укринформ».

По ее словам, решение о строительстве нового онкоцентра было принято в связи с тем, что прежний областной центр находится в критическом состоянии, так как был построен 80 лет назад и толком не ремонтировался.

Финансирование на строительство больницы планируется привлечь из государственного и местного бюджета, также ожидается техническая помощь от Израиля, Японии и международных организаций.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины Александр Линчевский заявил, что бессмысленно лечить онкобольных жителей Украины за рубежом, так как «они все умрут без вариантов».

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Онкологические заболевания
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