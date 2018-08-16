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Нибиру или комета? В сети обсуждают очередной «конец света»

Общество

Конспирологи утверждают, что всё «мировое правительство» уже начало эвакуацию в специально подготовленные подземные бункеры

Нибиру или комета? В сети обсуждают очередной «конец света»
Карл Брюллов. Последний день Помпеи. 1833

Москва, 16 августа 2018, 08:36 — REGNUM  Очередной «апокалипсис» надвигается на человечество: в социальных сетях группы уфологов и эзотериков предрекают конец света, который — в этот раз точно — произойдёт сегодня, 16 августа. По мнению одних «специалистов», причиной катаклизма станет приближение к Солнечной системе зловещей планеты Нибиру.

Другие уверены в том, что конец существованию Земли принесёт гигантская комета, которая в настоящее время приближается к нашей планете. Конспирологи утверждают, что всё «мировое правительство» уже начало эвакуацию в специально подготовленные подземные бункеры.

Напомним, ранее специалисты аэрокосмического агентства NASA подтверждали факт существования планеты Нибиру, однако, по мнению учёных, данное небесное тело совершенно безопасно для Земли и человеческой цивилизации.

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