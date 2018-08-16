В школе Приамурья строят в учительской туалет за 2 млн рублей

Благовещенск, , 08:29 — REGNUM Комфортный и дорогостоящий туалет появится в одной из сельских школ Амурской области. Менее 50 детей будут пользоваться уборной стоимостью 2 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В рамках поручения премьера Дмитрия Медведева об обеспечении школ комфортными условиями, в селе Гудачи Магдагачинского района Приамурья к 1 сентября строят теплый туалет для 45 учеников.

В пресс-службе министерства образования Амурской области пояснили, что помещение будет площадью 18 кв. м, на четыре кабинки. При этом туалет расположили на месте бывшей учительской. Учителям, в свою очередь, пообещали новый кабинет.

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Как сообщало ИА REGNUM, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила в ходе совещания по реализации плана мероприятий в рамках программы «Десятилетие детства», что в стране более 2 тысяч школ «без удобств». Дмитрий Медведев сказал, что задачи по обустройству учебных заведений тёплыми туалетами должны быть решены до начала нового учебного года. Премьер добавил, что строить теплые туалеты надо за счёт бюджета регионов.

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Напомним, еще в 2013 году «туалетная» тема активно обсуждалась. Так, будучи в Рязанской области, Дмитрий Медведев сказал, что в сельских школах зачастую «есть различные прибамбасы, но нет элементарных удобств, включая туалеты». Видимо, по прошествии 5 лет так в России ничего не изменилось.

«В настоящее время нигде в мире, только у нас, в минус 60 люди вынуждены ходить в туалет на улицу», — жалуются якутяне.

Отсутствие нормальных условий для жизни, комфортных школ и детских садов, больниц и прочих социально-значимых учреждений в регионах Дальнего Востока очень распространено. Особенно в сельских глубинках.