МВД Украины: нелегальные мигранты могут угрожать нацбезопасности

Киев, , 08:22 — REGNUM В течение двух недель на Украине обнаружили более 1,167 тыс. нелегальных мигрантов, заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает 16 августа «Укринформ».

По его словам, мигранты были обнаружены в ходе операции «Мигрант». Большинство нелегальных мигрантов были принудительно высланы с Украины. Тем не менее, как отметил Яровой, приток «нелегалов» на Украину остается очень большим, что создает серьезную проблему для страны. Чиновник подчеркнул, что при сохранении тенденции к росту числа мигрантов, они могут стать угрозой государственной безопасности Украины.

Напомним, ранее в государственной миграционной службе Украины заявили, что они готовятся к массовому «наплыву» мигрантов, разрабатывается план чрезвычайных действий в этом случае.

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