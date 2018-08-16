Свидетельский иммунитет: мэр Оренбурга отказался от дачи показаний

Оренбург, , 08:12 — REGNUM Мэр Оренбурга Евгений Арапов воспользовался своим правом не давать показания, сообщает ГТРК «Оренбург». Глава города до сих пор находится в больнице под конвоем.

«От дачи показаний он отказался, воспользовавшись ст. №51 Конституции РФ. Перед судом решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметила исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СКР по Оренбургской области Ольга Крутоярова.

Содержание так называемого свидетельского иммунитета включает в себя право не оговаривать себя самого, своих близких родственников и супругов, хранить молчание, не оказывать содействие следствию (в определённых пределах).

Сегодня, 16 августа, в Ленинском районном суде должны рассмотреть ходатайство следователей об избрании меры пресечения. Силовики требуют заключения под стражу. Между тем пребывание мэра в больнице и четверо детей на иждивении могут стать причиной смягчения меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, градоначальник задержан 14 августа. Его подозревают в вымогательстве взятки в составе группы лиц по предварительному сговору. В рамках расследования уголовного дела по этой же статье УК РФ в отношении заместителя главы по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадия Борисова, который сейчас под стражей, выявлен эпизод получения 600 тыс. рублей. Из них 400 тысяч рублей, по версии следствия, полагались Евгению Арапову. Деньги были получены в марте 2018 года от генерального директора одной из фирм и подразумевали в ответ покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города.

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