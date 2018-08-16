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В США пятицентовая монета ушла с молотка за $4,5 млн

Общество

Монета с профилем богини Либертас была отчеканена в пяти экземплярах в начале ХХ века

Филадельфия, США, 16 августа 2018, 08:17 — REGNUM  Отчеканенная в 1913 году пятицентовая монета продана на торгах в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) за $4,56 млн. Об этом сообщает аукционный дом Stack’s Bowers.

Президент аукционного дома Брайан Кендрелла назвал торги подлинно значимыми, достойными места в истории. В руках нового владельца — одна из редчайших и наиболее ценная в США монета, подчеркнул он.

В частных руках находятся лишь три таких монеты. Пятицентовик с профилем древнеримской богини Либертас на аверсе носит имя американского финансиста и нумизмата Луи Элиасберга (1896−1976), который купил её в 1948 году.

Монету отчеканили на Монетном дворе в Филадельфии в пяти экземплярах. Позже её выпустили с головой бизона на аверсе.

Новый хозяин монеты не пожелал раскрыть свое имя.

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