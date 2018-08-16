Экипаж судна «Механик Погодин» опасается силового захвата в Херсоне

Херсон, Украина, , 07:52 — REGNUM Киевские власти незаконно удерживают судно «Механик Погодин» в порту Херсона, сообщает 15 августа пресс-служба компании «В. Ф. Танкер».

Согласно сообщению, судно беспрепятственно вошло в акваторию порта 10 августа, где планировалась выгрузка дизельного топлива, привезенного судном. Однако украинские таможенники отказали в выгрузке топлива, а капитану судна запретили выходить из акватории порта. Перечень претензий к судну никто так и не предоставил. Вечером 15 августа капитану «Механика Погодина» сообщили, что ожидается проверка судна.

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Экипаж опасается, что под видом «проверки» может последовать силовой захват судна.

Напомним, ранее украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд» в акватории Азовского моря. Экипаж по-прежнему находится на Украине.