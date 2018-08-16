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Минюст Украины: каждый второй коррупционер сидит в тюрьме

Общество

В 2017 году в тюрьмы за коррупцию посадили 800 человек

Киев, 16 августа 2018, 07:34 — REGNUM  В 2017 году украинская прокуратура обвинила порядка 1,7 тыс. человек в коррупции, заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает 16 августа УНИАН.

По его словам, 800 человек из осужденных за коррупцию были лишены свободы.

Напомним, ранее пресс-секретарь генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко заявил, что в течение первых семи месяцев в 2018 году на Украине было зафиксировано 6,092 тыс. коррупционных представлений. При этом перед судом предстали 2,104 тыс. человек, из них 450 человек были посажены в тюрьмы.

Также ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung провело расследование, выяснив, что ежегодно Украина теряет более 4 млрд евро из-за коррупции на таможне.

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Коррупция и борьба с ней
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