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Более 500 иностранцев будут изучать русский язык в дальневосточном вузе

Общество

Часть из них готовится поступить в ДВФУ в 2019 году

Владивосток, 16 августа 2018, 07:26 — REGNUM  Центр русского языка и культуры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) организовал занятия, которые позволят изучать русский язык в 2018—2019 учебном году более 500 слушателям со всего мира, сообщает пресс-служба вуза.

Директор центра Ирина Череповская сообщила, что 180 иностранцев пройдут обучение на подготовительном отделении, чтобы поступить в ДВФУ в 2019 году. Еще 300 студентов пройдут обучение на языковых курсах от элементарного до продвинутого уровня.

«Это возможность выучить русский язык и стать высококлассным специалистом с дополнительной квалификацией, ценной на рынке труда в современных экономических условиях», — пояснила Череповская.

Отмечается, что Центр русского языка и культуры ДВФУ уже 29 лет занимается преподаванием русского языка как иностранного. За годы работы в университете научились говорить по-русски более 6500 человек — студенты и преподаватели зарубежных вузов, бизнесмены, сотрудники компаний и дипломатических представительств.

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Русский язык за рубежом и в национальных субъектах РФ
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