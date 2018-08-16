Более 500 иностранцев будут изучать русский язык в дальневосточном вузе

Владивосток, , 07:26 — REGNUM Центр русского языка и культуры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) организовал занятия, которые позволят изучать русский язык в 2018—2019 учебном году более 500 слушателям со всего мира, сообщает пресс-служба вуза.

Директор центра Ирина Череповская сообщила, что 180 иностранцев пройдут обучение на подготовительном отделении, чтобы поступить в ДВФУ в 2019 году. Еще 300 студентов пройдут обучение на языковых курсах от элементарного до продвинутого уровня.

«Это возможность выучить русский язык и стать высококлассным специалистом с дополнительной квалификацией, ценной на рынке труда в современных экономических условиях», — пояснила Череповская.

Отмечается, что Центр русского языка и культуры ДВФУ уже 29 лет занимается преподаванием русского языка как иностранного. За годы работы в университете научились говорить по-русски более 6500 человек — студенты и преподаватели зарубежных вузов, бизнесмены, сотрудники компаний и дипломатических представительств.

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