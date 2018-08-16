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Тайфун «Бебинка» обрушился на провинцию Гуандун на юге Китая

Общество

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 82,8 км/ч

Гуанчжоу, Китай, 16 августа 2018, 07:24 — REGNUM  Тайфун «Бебинка», ставший уже шестнадцатым в Китае за год, обрушился на город Чжэцзян, расположенный в провинции Гуандун на юге Китая около 21:40 по местному времени 15 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигала 82,8 км/ч, сообщили местные метеорологи. В связи с приостановкой паромного сообщения через пролив Хайнань, отделяющий провинцию Гуандун от островной провинции Хайнань, 10,5 тыс. автомобилей и 23,6 тыс. человек оказались отрезанными от материка.

Ожидается, что «Бебинка» продолжит следование через полуостров Лэйчжоу, также расположенный в провинции Гуандун, по направлению к заливу Тонкин, принеся проливные дожди и порывистый ветер в дельту реки Чжуцзян.

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