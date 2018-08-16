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Железнодорожная полиция Китая раскрыла 219 преступлений за горячий сезон

Общество

Отмечается, что в период с 1 июля по 31 августа полиция Китая существенно нарастила патрули на железнодорожных вокзалах

Железнодорожная полиция Китая раскрыла 219 преступлений за горячий сезон
Китайские силовики

Пекин, 16 августа 2018, 07:16 — REGNUM  Китайская железнодорожная полиция раскрыла 219 дел о кражах, грабежах и мошенничестве, задержав 223 подозреваемых за время пика летних путешествий, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Отмечается, что в период с 1 июля по 31 августа полиция Китая существенно нарастила патрули на железнодорожных вокзалах и станциях по всей стране с целью борьбы с преступлениями, количество которых резко увеличивается в летнее время отпусков. В Пекине группа из 24 полицейских офицеров была направлена на железнодорожные станции с целью борьбы с воровством.

В одном из ярких случаев злоумышленник украл 10 тыс. юаней ($1452) у пассажира из города Чжэнчжоу в поезде, который следовал из Чжэнчжоу в Урумчи, в июле этого года. Он был немедленно задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Китая активно пользуется современными методами в борьбе с преступлениями на вокзалах. Так, в провинции Цзянсу было арестовано 137 беглых преступников на вокзалах при помощи специальных современных систем слежения, использующих технологии искусственного интеллекта.

Читайте ранее в этом сюжете: «Большой брат» помог задержать более сотни беглецов на вокзалах Китая

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