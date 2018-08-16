Сотни подозреваемых задержаны на юге Китая за распространение порнографии

Пекин, , 06:59 — REGNUM Более 210 подозреваемых били задержаны в провинции Гуандун на юге Китая в рамках операции по борьбе с распространением порнографии в интернете, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Совместная операция проводилась полицией в 10 городах провинции Гуандун. Полицейские закрыли более 650 платформ, причастных к распространению порнографии и заморозили более 20 млн юаней ($2,9 млн) на счетах злоумышленников.

По информации властей, подозреваемые использовали такие популярные социальные сети и мессенджеры, как QQ, WeChat и Momo, для распространения ссылок на запрещенную продукцию. Подозреваемые состояли в 11 бандах, базирующихся в городах Гуанчжоу, Шанхай, Шэньчжэнь, а также в нескольких странах Юго-Восточной Азии. Каждая банда насчитывала десятки членов.

Напомним, что китайский сегмент интернета очень жестко контролируется правительством Поднебесной. Однако, несмотря на контроль, запрещенный контент постоянно появляется в сети. В связи с этим власти проводят регулярные рейды.

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