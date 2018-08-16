На подготовку новосибирских школ и детсадов к 1 сентября ушёл млрд рублей

Новосибирск, , 06:20 — REGNUM На подготовку школ и детских садов Новосибирской области к новому учебному году ушёл почти один миллиард рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом положительное заключение приёмочных комиссий получили 558 общеобразовательных организаций и 395 — дошкольных. Всего же к 1 сентября должны быть приняты 988 школ, 631 детский сад и 122 учреждения дополнительного образования.

Как заявил и. о. министра образования региона Сергей Федорчук в ходе пресс-тура в одну из сельских школ 15 августа, 947 млн рублей, которые были потрачены на подготовку учреждений образования к учебному году, выделены из бюджетов различных уровней, но уточнил, что 766,3 млн рублей из них направлены из областного бюджета.

«Уверен, учреждения в установленный срок 20 августа будут приняты и спокойно начнут учебный год», — сказал он.

Тем временем в 1390 учреждениях запланирован текущий и капитальный ремонт. Где-то ремонтные работы уже завершены. Например, в Кудряшовской СОШ №25 в пос. Кудряшовский Новосибирского района старая мягкая кровля заменена на новую скатную, в прошлом году в рамках федеральной программы здесь же отремонтирован спортзал. В школе обучается более 600 человек, на подвозе — около ста учеников из дп. Кудряшовский, днт. Тихая Заводь, п. Приобский, п. Катковский, п. Воробьевский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым обсудил ход выполнения программы по строительству новых общеобразовательных учреждений в сибирском регионе.

Андрей Травников отметил, что в области существует дефицит мест в среднеобразовательных школах — в среднем в 23% школ дети учатся во вторую смену. И если ничего не предпринимать, то уже к следующему учебному году некоторые школы будут вынуждены открывать третью смену. А потому Травников попросил Министерство просвещения и правительство РФ помочь региону финансово. На что Дмитрий Медведев ответил: «Будем стараться обязательно поддерживать вас в рамках национального проекта, связанного со строительством новых школ и созданием новых учебных мест, выделяя соответствующее финансирование».

Отметим, что в 2018 году в Новосибирской области должны открыться четыре новых школы — в микрорайоне «Весенний» Первомайского района, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат в Новосибирске, школы в г. Оби и в г. Черепаново.

В текущем году Новосибирской области из резервного фонда было выделено 500 млн рублей.

В 2019 году планируется строительство новой школы на ул. Титова в микрорайоне «Чистая слобода».

За последние три года в регионе построено более 12 школ, большинство из них — в городе Новосибирске.

Чтобы перевести всех учащихся области на обучение в первую смену в ближайшие три года нужно построить не менее 17 новых школ.

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