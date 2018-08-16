В Нью-Йорке приостановлена выдача лицензий таксистам Uber

Нью-Йорк, США, , 04:49 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект о приостановке выдачи новых лицензий водителям такси-агрегаторов Uber и Lyft, сообщает ABC7.

Отмечается, что решение о приостановке выдачи лицензий принято на один год. Также этот законопроект позволит городу установить минимальный размер почасовой оплаты таксистов в размере $17,20. Это положение вступит в силу с октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа городской совет Нью-Йорка проголосовал за приостановку выдачи новых лицензий водителям служб такси Uber и Lyft. Городские власти решились на эту меру ради борьбы с пробками в городе, а также ради предотвращения падения заработков таксистов, работающих в других службах.

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