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На Южном Урале выявили очередных нарушителей закона о недрах

Общество

Крестьянские хозяйства качали воду из пруда, находящегося в федеральной собственности

Магнитогорск, Челябинская область, 16 августа 2018, 04:55 — REGNUM  Фермерские хозяйства, уличенные в незаконном использовании воды в Челябинской области, будут оштрафованы как нарушители закона «О недрах» и Водного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Нарушения выявлены Магнитогорской природоохранной прокуратурой в Агаповском (поселки Наваринка и Южный) и Кизильском (поселок Комсомольский) районах Челябинской области. В обоих районах нарушителями оказались крестьянские хозяйства.

В Агаповском районе фермеры добывали воду из скважин, не оборудованных приборами учета добываемых подземных вод.

«Это же хозяйство самовольно осуществляло забор воды из пруда на реке Базарка, находящегося в федеральной собственности, и незаконно складировало отходы на земельном участке вблизи поселок Южный», — сообщили в пресс-службе.

Подобные же нарушения допущены крестьянским фермерским хозяйством в поселке Комсомольский. Руководители хозяйств будут отвечать за нарушения перед законом: в отношении них возбуждены административные дела.

«Санкции статей предусматривают в качестве наказания штрафы в размерах до 30 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — сообщили в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа прокуратура Челябинской области объявила, что административные дела возбуждены в отношении автосервиса, который незаконной использовал воду на территории Сосновского района. Надзорное ведомство пообещало проводить подобные проверки и в дальнейшем.

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