Возобновлена продажа субсидированных авиабилетов из ДФО в Москву

Якутск, , 04:22 — REGNUM Жители дальневосточных регионов снова смогут приобретать авиабилеты в Москву по льготной цене. Их продажу 15 августа открыли авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора» и «Россия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Будут субсидироваться также перелёты между столицами регионов Дальнего Востока и Сибири. Так, по льготной цене можно будет улететь из Владивостока в Хабаровск, Якутск и Петропавловск-Камчатский и Новосибирск (1,8 тыс, 6,4, 5,9 и 6 тыс соответственно), из Хабаровска — в Магадан, Новосибирск и Красноярск (4, 5,9 и 6 тыс. рублей).

Цена льготных билетов в столицу России из дальневосточных регионов варьируется от 7 до 7,5 тыс. рублей.

Напомним, возможность купить льготные билеты по программе субсидирования авиаперевозок предоставляется жителям России в возрасте до 23 лет, пенсионерам, инвалидам и их сопровождающим.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной все субсидированные авиабилеты дальневосточники раскупили за несколько дней и жаловались, что их было слишком мало.

«С таким пафосом писали, говорили по всем телеканалам, как нам хорошо будет летать в отпуск, дорога некоторым категориям граждан субсидируется, теперь выбраться в отпуск не проблема. В очередной раз я повелась на эти субсидированные билеты. Авиакомпания «Якутия» их стала продавать с 20 марта, вчера было 3 апреля, увы и ах, билетов на июль, август, до 14 сентября уже нет. Нет обратных билетов и в «Аэрофлоте», и у других авиалиний. Это как? Не всем, оказывается, они полагаются? Или как собакам на драку, кто успел тот съел? Вот объясните мне, пенсионерке, имеющей двух студентов, которым еще нет 23 лет, как так?», — была возмущена руководитель независимого движения предпринимателей и общественных объединений Якутии «Вместе мы — сила!» Ирина Котенко.