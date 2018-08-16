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АТОР представила рейтинг популярных у жителей РФ лечебных курортов в Европе

Общество

Чехия по-прежнему лидирует

Москва, 16 августа 2018, 02:16 — REGNUM  Самыми популярными оздоровительными турами у жителей России являются поездки в Чехию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

АТОР отмечает, что, несмотря на снижение курса рубля и роста тарифов на авиаперевозки, спрос на лечебные туры в Европу в России не меняется. По-прежнему тройку лидеров занимают Чехия, Словения и Венгрия. Меньшим спросом, чем первая тройка стран, пользуются страны Прибалтики, Словакия и Сербия.

При этом эксперты подчеркивают, что российские граждане готовы экономить на гостиницах, авиаперелетах и трансферах, но при этом отказываются экономить на качестве и количестве лечебных процедур, которые предоставляются на курортах. Отмечается, что основной спрос на оздоровительные туры находится в возрастной категории 45+.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты назвали самые популярные российские неморские курорты, которые предпочитают посещать жители России в сентябре. В рейтинг как самые популярные вошли Медвежьегорск, Петрозаводск и Кондопога в Карелии, а также Кисловодск и Пятигорск в Ставрополье.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы популярные неморские курорты для отдыха в сентябре в России

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Туризм
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