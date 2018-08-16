О «пятерках» и «двойках»: Васильева выступила за пятибалльную систему

Москва, 16 августа 2018, 01:21 — REGNUM Несмотря на дискуссии, в российских школах останется традиционная пятибалльная система, сообщила журналистам российский министр образования Ольга Васильева.
«Пятибалльная система у нас существует уже 75 лет. Она традиционная для нашей страны», — сказала Васильева.
По словам министра, идея отказа от «пятерок» и «двоек» обсуждается, причем в последнее время более активно.
«Далее дискуссии речь не пойдет, — отметила Васильева. — Никаких серьезных предложений ни от кого не поступало».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Болотов, глава Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, заявил, что Рособрнадзор обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы школьных оценок.
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