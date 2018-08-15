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Reuters: Российские судовладельцы обходят Украину стороной

Общество

С Украиной не хотят связываться российские компании, которых нет в санкционном списке

Херсон, Украина, 15 августа 2018, 23:17 — REGNUM  После задержания в порту Херсона танкера «Механик Погодин» российские компании стараются не отправлять суда на Украину, сообщило 15 августа агентство Reuters.

В агентстве отмечают, что грузы на Украину стараются не отправлять даже те компании, на которых не распространяются украинские санкции.

Напомним, 10 августа в порту Херсона было задержано российское судно «Механик Погодин» из-за того, что его владелец находится под санкциями на Украине. На борту судна находятся 12 членов экипажа. Все они граждане России.

Читайте подробнее: Танкеру «Механик Погодин» запретили покидать украинский порт

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