Reuters: Российские судовладельцы обходят Украину стороной

Херсон, Украина, , 23:17 — REGNUM После задержания в порту Херсона танкера «Механик Погодин» российские компании стараются не отправлять суда на Украину, сообщило 15 августа агентство Reuters.

В агентстве отмечают, что грузы на Украину стараются не отправлять даже те компании, на которых не распространяются украинские санкции.

Напомним, 10 августа в порту Херсона было задержано российское судно «Механик Погодин» из-за того, что его владелец находится под санкциями на Украине. На борту судна находятся 12 членов экипажа. Все они граждане России.

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