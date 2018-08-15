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Челябинец требует 10 млн рублей за смерть своей матери

Общество

Дело рассмотрят в сентябре

Челябинец требует 10 млн рублей за смерть своей матери
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Компенсация

Магнитогорск, Челябинская область, 15 августа 2018, 21:37 — REGNUM  Житель челябинского Магнитогорска требует от медиков 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда после смерти своей матери. Дело будет рассматривать в сентябре Правобережный районный суд, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Верстов. Инфо», женщина была госпитализирована в горбольницу №3. Это произошло ещё в 2017 году. Через 20 дней терапии она умерла.

Сын женщины заявляет, что заключения судмедэксперта и врача расходятся. По его мнению, имела место ошибка медиков, а женщину лечили не от того заболевания, от которого было нужно.

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