Челябинец требует 10 млн рублей за смерть своей матери

Магнитогорск, Челябинская область, , 21:37 — REGNUM Житель челябинского Магнитогорска требует от медиков 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда после смерти своей матери. Дело будет рассматривать в сентябре Правобережный районный суд, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Верстов. Инфо», женщина была госпитализирована в горбольницу №3. Это произошло ещё в 2017 году. Через 20 дней терапии она умерла.

Сын женщины заявляет, что заключения судмедэксперта и врача расходятся. По его мнению, имела место ошибка медиков, а женщину лечили не от того заболевания, от которого было нужно.