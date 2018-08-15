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Треть украинских переселенцев не знают, что могут голосовать — замминистра

Общество

В среде внутренне перемещённых лиц наблюдается острейший социальный кризис

Киев, 15 августа 2018, 21:47 — REGNUM  Треть лиц, переселившихся на Украину из Донбасса и Крыма, не знают, что могут принимать участие в президентских и парламентских выборах, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука 15 августа на пресс-конференции, сообщило издание «Левый берег».

По словам чиновника, 24% переселенцев не доверяют украинским лидерам общественного мнения и не верят, что выборы способны что-то изменить в стране.

«Это абсолютный и откровенный социальный кризис в среде переселенцев. И ужас», — считает Тука.

Напомним, по данным министерства социальной политики Украины, в стране проживает более полутора миллионов внутренне перемещённых лиц. Из них 33,5 тыс. человек — переселенцы из Крыма.

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