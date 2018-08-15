Монеты в честь Владимира Высоцкого выпущены Центробанком

Москва, , 20:56 — REGNUM Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету, посвященную Владимиру Высоцкому. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

Монета выпущена в серии «Выдающиеся личности России». Она имеет достоинство 2 рубля. На реверсе монеты на фоне силуэтов двух коней изображен Высоцкий с гитарой, слева от него — меч, справа указаны годы жизни: 1938−1980.

По окружности реверса расположено имя певца. Монета отчеканена в высоком качестве («пруф»). Тираж — всего 3 тыс. экземпляров. Данной монетой можно расплачиваться на территории России.

Напомним, в серии «Выдающиеся личности России», которая чеканится с 1992 года, Центробанк уже выпустил моенты, посвященные балетмейстеру Мариусу Петипа, актёру Аркадию Райкину, писателю Максиму Горькому, шахматисту Михаилу Ботвиннику, режиссеру Юрию Любимову, председателю правительства Виктору Черномырдину, пианисту Эмилю Гилельсу, композитору Сергею Прокофьеву, а также многим другим.