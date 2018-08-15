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Воспитанники арестованного в Челябинске тренера не верят в его виновность

Общество

Впереди следствие и суд

Воспитанники арестованного в Челябинске тренера не верят в его виновность
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Арест

Челябинск, 15 августа 2018, 20:52 — REGNUM  В Челябинске воспитанники отправленного под домашний арест заслуженного тренера России по кикбоксингу и первого вице-президента федерации по этому виду спорта Фаригата Касымова не верят в его виновность. Новость о задержании тренера для них стала шоком, пишут местные СМИ.

Некоторые воспитанники собираются писать письмо в его поддержку.

Напомним, суд отправил Касымова под домашний арест до 14 октября. Задержан он был накануне. Его подозревают в причастности к пропаже более 1 млн рублей. Это произошло в то время, когда он работал тренером в спортшколе «Буревестник».

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанный в Челябинске вице-президент Федерации кикбоксинга арестован

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