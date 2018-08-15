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В работе «Сбербанк Онлайн» произошёл сбой

Общество

В пресс-службе банка заявили, что работают над устранением проблемы

Москва, 15 августа 2018, 20:42 — REGNUM  В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» вечером 15 августа произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно приведённым данным, сообщения от пользователей о сбоях в работе мобильного приложения начали поступать с 18:00 по московскому времени.

В пресс-службе «Сбербанке» подтвердили информацию о проблемах с доступом к сервису.

«Мы скоро всё починим. Наши специалисты работают над этим. Извините, пожалуйста, за неудобства», — сообщается на странице банка в Twitter.

Подробностей о причинах сбоев в «Сбербанке» не приводят.

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