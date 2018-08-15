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Задержанный в Челябинске вице-президент Федерации кикбоксинга арестован

Общество

Отправлен под домашний арест

Челябинск, 15 августа 2018, 20:39 — REGNUM  В Челябинске вице-президент Федерации кикбоксинга России Фаригат Касымов отправлен под домашний арест. Там он пробудет до 14 октября.

Меру пресечения тренеру избрал Центральный районный суд. На ней настояло следствие. Защита просила о другой мере пресечения, чтобы у тренера была возможность посещать соревнования

Напомним, Касымов был задержан утром 15 августа. Его подозревают в присвоении или растрате. Следствие возбудило уголовное дело после пропажи более 1 млн рублей, выделенных на нужды спорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске задержан вице-президент Федерации кикбоксинга

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