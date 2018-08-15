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В Казахстане введут электронные страховые полиса

Общество

Страховые компании могут предоставлять скидку до 10% при заключении электронного договора

В Казахстане введут электронные страховые полиса
0532-2008

Астана, 15 августа 2018, 19:56 — REGNUM  В Казахстане с 1 января 2019 года вводится возможность заключения электронного договора по всем видам обязательного и добровольного страхования, сообщает 15 августа издание Zakon.kz.

Отмечается, что факт заключения договора страхования будет проверяться путем направления запроса в единую базу данных по страхованию. Автовладельцам не нужно будет предъявлять полис страхования. Страховые компании могут предоставлять скидку до 10% при заключении электронного договора.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в Алма-Ате произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадал 21 человек. Общий размер возмещения убытка пассажирам может составить $29 тыс. Один пассажир может рассчитывать на компенсацию в $1,39 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане после ДТП с автобусами пассажиры могут получить до $30 тыс

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