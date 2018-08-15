В Италии на год введено чрезвычайное положение после трагедии в Генуе

Рим, , 19:42 — REGNUM Власти Италии приняли решение о введении режима чрезвычайного положения сроком на 12 месяцев в связи с обрушением автомобильного моста в Генуе. Об этом 15 августа сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

По его словам, в ходе экстренного совещания кабинета министров также принято решение о выделении 5 млн евро на первоначальные работы по ликвидации последствий трагедии.

Конте также сообщил, что в связи с произошедшим в Генуе будет объявлен национальный траур.

Напомним, 14 августа в Генуе произошло обрушение пролёта автомобильного моста. В момент инцидента по мосту проезжали 35 легковых и три грузовых автомобили, часть которых упала с высоты около ста метров. Повреждения получили также расположенные под пролётом моста здания.

По последним данным, жертвами трагедии стали 39 человек, ещё около десяти человек числятся пропавшими без вести.

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