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Власти Казахстана помогут спортсменам поступить в вузы

Общество

Министерство культуры и спорта и министерство образования и науки создадут комиссию

Астана, 15 августа 2018, 19:55 — REGNUM  Министерство культуры и спорта Казахстана намерено поддерживать спортсменов, которые не поступили в высшие учебные заведения на основе гранта, заявил глава ведомства Арыстанбек Мухамедиулы. Об этом 15 августа сообщает агентство «Спутник».

По словам министра, при поступлении в вузы спортсменов необходимо учитывать особенности занятия спортом и искусством. Мухамедиулы добавил, что совместно с министерством образования и науки республики будет организована комиссия, которая сформирует конкретные предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане с 15 по 19 августа проходят повторные единое национальное тестирование и комплексное тестирование. На повторный экзамен заявки подали более 40 тыс. абитуриентов.

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