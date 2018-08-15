На Урале экс-сотрудница полиции осуждена к колонии общего режима

Екатеринбург, , 19:07 — REGNUM В Екатеринбурге бывшая сотрудница полиции осуждена к колонии общего режима. Приговор вынес Верх-Исетский районный суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском управлении СКР.

Женщину обвинили в незаконной покупке нарковещества. Следствие и суд пришли к выводу, что 19 мая 2018 года через интернет она заказала нарковещество и перевела продавцу 1650 рублей. В тот же день она забрала покупку в тайнике. Часть вещества позднее нашли в её машине сотрудники полиции.

По информации прокуратуры, речь идёт о Марии С. 1989 года рождения. В СКР отмечают. что женщина созналась в произошедшем. Суд отправил её в колонию на 1 год и 3 месяца.