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При реализации программы занятости в Казахстане было похищено $2,8 млн

Общество

Неэффективно использовано $29 млн

При реализации программы занятости в Казахстане было похищено $2,8 млн
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Астана, 15 августа 2018, 19:52 — REGNUM  Генеральная прокуратура Казахстана провела проверки программы занятости населения и выявила неэффективное использование 10,5 млрд тенге ($29 млн) и хищение 1 млрд тенге ($2,77 млн), сообщили 15 августа в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ведомстве отметили, что из 81 тыс. безработных по полученной специальности устроились всего 28%. Кроме того, необоснованно выдано и использовано не по целевому назначению 930 кредитов на сумму 1,8 млрд тенге ($4,98 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министр здравоохранения Казахстана заявил, что чаще всего коррупционные преступления в системе здравоохранения происходят при закупке лекарств.

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