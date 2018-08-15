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Рособрнадзор: Три тысячи школ завысили результаты проверочных работ

Общество

В 850 школах необъективные результаты всероссийских проверочных работ фиксируются второй год подряд

Москва, 15 августа 2018, 19:10 — REGNUM  Почти в трёх тысячах российских школ по результатам статистического анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Как уочняется, речь идёт об образовательных организациях, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего по региону. При этом данные школы не являются лицеями или гимназиями с углубленным изучением соответствующих предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников.

Также в ходе анализа учитывались средние проценты выполнения учащимися каждого из заданий. Так, если в школе простые задания были выполнены хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, это может говорить о том, что учащимся помогали справиться с более сложными заданиями.

Анализ результатов ВПР проводится Рособрнадзором уже второй год. В 2017 году ведомством было выявлено более трёх тысяч школ с необъективными результатами. При этом отмечено, что почти 850 образовательных учреждений демонстрируют необъективные результаты второй год подряд.

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Общее образование
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