Рособрнадзор: Три тысячи школ завысили результаты проверочных работ

Москва, , 19:10 — REGNUM Почти в трёх тысячах российских школ по результатам статистического анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Как уочняется, речь идёт об образовательных организациях, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего по региону. При этом данные школы не являются лицеями или гимназиями с углубленным изучением соответствующих предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников.

Также в ходе анализа учитывались средние проценты выполнения учащимися каждого из заданий. Так, если в школе простые задания были выполнены хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, это может говорить о том, что учащимся помогали справиться с более сложными заданиями.

Анализ результатов ВПР проводится Рособрнадзором уже второй год. В 2017 году ведомством было выявлено более трёх тысяч школ с необъективными результатами. При этом отмечено, что почти 850 образовательных учреждений демонстрируют необъективные результаты второй год подряд.