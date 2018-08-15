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В Узбекистане «Быстрая связь» займется половым воспитанием женщин и девочек

Общество

«Быстрой связи» будут представлять советы женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации

В Узбекистане «Быстрая связь» займется половым воспитанием женщин и девочек
Steve Evans
Узбекская женщина

Ташкент, 15 августа 2018, 18:57 — REGNUM  В перинатальных центрах Узбекистана в составе «телефона доверия» открылась линия «быстрая связь», в рамках которой будет организована консультация женщин и девочек. Об этом 15 августа сообщает издание «Народное слово».

Специалисты «Быстрой связи» будут представлять советы женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. «Быстрой связи» будет вносить предложения в различные организации, связанные с повышением знаний в направлении репродуктивного здоровья и полового воспитания.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в городах и районах Узбекистана при многопрофильных центральных поликлиниках созданы отделения здоровья девочек.

Читайте ранее в этом сюжете: В городах Узбекистана созданы центры здоровья девочек

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