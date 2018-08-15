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«Узбекские авиалинии» запустят рейс в Саудовскую Аравию

Общество

Ранее самолеты летали только на чартерной основе

«Узбекские авиалинии» запустят рейс в Саудовскую Аравию
Авиакомпания «Узбекские авиалинии»

Ташкент, 15 августа 2018, 18:52 — REGNUM  С 28 октября авиакомпания «Узбекские авиалинии» вводит регулярный авиарейс в Саудовскую Аравию Ташкент — Джидда, сообщили 15 августа в пресс-службе компании.

Частота авиарейса составит два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям. Ранее полеты в Джидду выполнялись на чартерной основе в рамках специальной программы для паломников.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля национальная авиакомпания «Узбекские авиалинии» начала выполнять полеты для паломников по программе «Хадж-2018». С 29 июля по 13 августа было выполнено 32 авиарейса.

Читайте ранее в этом сюжете: «Узбекские авиалинии» запустят спецрейсы в Медину для паломников

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