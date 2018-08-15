WhatsApp в Италии стал популярнее, чем Facebook

Рим, , 18:11 — REGNUM WhatsApp в Италии стал популярнее, чем все другие мессенджеры и социальные сети, включая Facebook, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 15 августа, со ссылкой на исследование, проведенное итальянским экспертом по социальным медиа Винченцо Козенцей.

В число лидеров вошли также Facebook Messenger (число пользователей считали отдельно от пользователей, собственно, Facebook), а также Instagram.

Facebook остается самой востребованной социальной сетью в мире, им пользуется более 2 миллиардов человек, при этом лидирует он только в четырех странах — США, Франции, Швеции и Вьетнаме.

WhatsApp (1,5 миллиарда пользователей) лидирует сразу в 32 странах, среди которых — Италия, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Германия и Великобритания.

WhatsApp был куплен владельцами Facebook в 2014 году, напоминает издание, так что «выигрывает все равно Цукерберг».