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Главного медика Севастополя обвинили в замалчивании вспышки менингита

Общество

По мнению активистов, чиновники недорабатывают в вопросе борьбы с заболеванием

Главного медика Севастополя обвинили в замалчивании вспышки менингита
Jo Naylor
Больничная койка

Симферополь, 15 августа 2018, 18:04 — REGNUM  Многочисленные факты заболеваний менингитом в Севастополе требуют от департамента здравоохранения более активных мер для предупреждения этого опасного недуга. Об этом 15 августа на пресс-конференции в Севастополе заявила глава общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

«На протяжении двух недель севастопольцы и гости города не знают объективной информации о менингите. Месяц назад к нам поступила информация от родителей воспитанников детсада о том, что некоторые дети в группах заболели менингитом, но не стали сразу предавать информацию огласке, поскольку не имели документальных подтверждений», — отметила общественница.

Однако позже, по её словам, несмотря на неопровержимые доказательства, предоставленные родителями заболевших детей и врачами, департамент здравоохранения и правительство Севастополя продолжали всё отрицать.

«Директор департамента здравоохранения Бахлыков был вынужден признать факты заболеваний менингитом, однако карантин в детских дошкольных учреждениях, где заболели дети, так и не был объявлен. Менингит — это всегда антисанитария. Ежегодно в нашем городе регистрируются от 30 до 40 случаев заболеваний. Очагами является морская прибрежная вода, в которую поступают неочищенные фекалии», — отметила Голубева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о нескольких случаях заражения серозным менингитом ряда воспитанников севастопольского детсада № 90.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественники: власти Севастополя скрывают заболевание детей менингитом

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Вспышки менингита
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